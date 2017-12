RFI se délocalise aux Rencontres de Bamako

Jusqu'au 31 janvier 2018, les Rencontres de Bamako, Biennale Africaine de la Photographie, mettent à l’honneur 40 photographes et vidéastes africains réunis autour du thème "Afrotopia". Durant deux mois, les Rencontres de Bamako sont un lieu de découvertes artistiques et d’échanges. Autour du Musée National du Mali et l’exposition panafricaine, qui constitue le cœur de la Biennale, les expositions rayonnent dans différents espaces culturels de la capitale malienne, au Musée du District, et d'autres sites.

Ce mardi, le magazine culturel de RFI, "Vous m’en direz des nouvelles", présenté Jean-François Cadet et diffusé du lundi au vendredi à 15h10, propose deux émissions réalisées à Bamako. La rédaction en mandingue de RFI couvre l’événement et propose des reportages et des interviews.