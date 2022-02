"RDL en Scène" : le nouveau concert privé de RDL

À l’occasion de la sortie de son album "En Duo" le 4 mars prochain, l’artiste aux 40 ans de carrière sera accompagné sur scène par Jean-Baptiste Guegan et Michèle Torr. Ils interpréteront leurs plus grands succès et réaliseront des duos inédits. Un concert privé réservé à 300 auditeurs privilégiés de RDL "La Radio qui chante"

Les invitations sont à gagner en jouant par téléphone au 0 892 12 8000 (0.80 € + appel).