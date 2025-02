RCF, un réseau associatif qui veut donner la parole aux territoires

RCF propose une large variété d’émissions thématiques, disponibles en podcast et en réécoute. Parmi elles, "Alter Ego", diffusée sur RCF Bordeaux, met en avant chaque semaine une personnalité engagée dans le tissu associatif girondin. "Les bonnes ondes du Sonambule", sur RCF 34, donne la parole aux acteurs culturels de la vallée de l’Hérault et met en avant les artistes locaux. "Pèlerins de Dieu", sur RCF Hauts-de-France, invite à une plongée dans l’histoire des saints et des figures marquantes de la foi catholique.

Enfin, "La Fabrique de l’info", diffusée sur plusieurs antennes d’Auvergne, s’inscrit dans une démarche éducative en donnant la parole aux jeunes et aux personnes en situation d’exclusion pour les sensibiliser à l’information de proximité.