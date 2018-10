RCF organise son 10e Radio Don du 19 au 25 novembre

RCF a été créée en 1982, à l'initiative de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Decourtray, et du Père Emmanuel Payen. RCF veut porter "l'ambition de diffuser un message d'espérance et de proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société et de l'actualité". Fort de 600 000 auditeurs chaque jour, ce réseau compte désormais 64 radios locales et 270 fréquences en France et en Belgique.