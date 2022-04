RCF organise les "Jeudis du don"

"RCF fait entendre sur les ondes une voix différente, positive et pleine d’Espérance. Afin de préserver son indépendance et la qualité de ses programmes, la publicité est limitée à l’antenne, et c’est pour cela que la radio compte sur le soutien de ses auditeurs" explique un communiqué.

Ces "Jeudis du don" sont ainsi l'occasion d'évoquer l'engagement des équipes RCF et leurs besoins, notamment financiers.

Durant ces 4 journées, les auditeurs auront aussi la possibilité d'échanger en direct avec les invités et les acteurs de RCF au cours de 4 soirées (de 21 à 22h) présentées par Étienne Pépin et Bertrand Lachanat.