RCF lance "La Saison de la Création"

RCF donne toute l’année la parole à des experts des enjeux écologiques mais aussi à des témoins qui, d’une manière ou d’une autre, ont pris conscience de l’urgence écologique et ont été conduits à réorienter leur vie, de manière spectaculaire et radicale ou à petits pas. Ainsi, et comme chaque année, RCF prend part à "La Saison de la Création".

De nombreuses émissions rebondiront sur cette actualité ainsi que les journaux locaux, tous les soirs pendant tout le mois de septembre avec des reportages réalisés par les 64 radios locales du réseau. Les auditeurs pourront retrouver facilement ces émissions et d’autres sélections en podcasts sur la nouvelle application RCF.