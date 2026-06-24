RCF Notre Dame explore les hérésies chrétiennes dans une série audio estivale

La série débutera le 11 juillet avec un premier épisode consacré à la définition même de l’hérésie. Alain Le Boulluec, professeur émérite à l’École pratique des hautes études, y rappelle que le terme, hérité du grec, désignait initialement un courant de pensée avant de devenir un "instrument polémique" dans les débats théologiques. Les épisodes suivants abordent successivement l’ébionisme avec Dan Jaffé le 18 juillet, le gnosticisme avec Marie-Laure Chaieb le 25 juillet, puis le manichéisme avec Flavia Ruani le 1er août. Le 8 août, Bernard Meunier revient sur l’arianisme et les débats autour de la filiation de Jésus. Le 15 août, Bernard Meunier et le frère Ignatius Elbaramosy analysent les controverses autour du nestorianisme et du monophysisme. Le 22 août, Laurence Mellerin traite du pélagianisme et de la question du péché originel. Enfin, le 29 août, Guy Lobrichon conclut la série avec un épisode consacré au catharisme et à sa place dans l’Occident médiéval.

À travers ces huit rendez-vous audio, RCF Notre Dame propose une approche pédagogique qui privilégie l’analyse historique et théologique au-delà des polémiques ayant marqué ces débats au fil des siècles.