RCF Hauts-de-France s'installe à Amiens

Ce jeudi 9 décembre, la deuxième étape de "Cause commune" (la nouvelle émission de RCF Hauts-de-France) se déroulera en direct du musée de Picardie d’Amiens pour deux temps forts en public. Martin Pinguet animera une émission spéciale, en direct de 11h30 à 12h30, autour de la jeunesse amiénoise, son actualité sociale, sportive et culturelle. Vincent Risbourg, responsable de l’accompagnement des artistes locaux, de la salle de concerts de La Lune des pirates sera notamment sur le plateau. Anne Henry animera en fin de journée une émission spéciale en direct de 18h10 à 19h, avec : Alain Gest, président d’Amiens Métropole, Laure Dalon, directrice des musées d’Amiens et Don François de la Communauté St Martin, en charge de la paroisse de la cathédrale d’Amiens.