RCF Hauts-de-France lance une nouvelle série consacrée à la littérature chrétienne

Sous la coordination de Madeleine Vatel (journaliste chez RCF), des prêtres des diocèses de Lille, Arras et Cambrai nous font découvrir leurs auteurs ou textes favoris, souvent issus de leurs mémoires de fin d’études. Une façon originale de plonger dans les trésors de la littérature spirituelle chrétienne. Chaque semaine, à tour de rôle, au cours d’une série de 5 chroniques quotidiennes, chaque prêtre fait découvrir son coup de coeur. Georges Bernanos, Henri de Lubac, Graham Greene, Henri Caffarel ou encore des textes bibliques sont ainsi présentés par les pères Christophe Danset et Matthieu Aine (Diocèse de Lille), Matthieu Bobin et Théophane Hun (Diocèse de Cambrai) ou encore Pierre Poidevin et Gabriel Planchez (Diocèse d’Arras), avec la participation du comédien nordiste Frédéric Folcher.