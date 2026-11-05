Qui succédera à Héléna pour le prix de l'Album de l'année de RTL ?

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Pour cette édition 2026, RTL a retenu 12 albums : "Le Disque Bleu" de Benjamin Biolay, "Karma" de Bigflo & Oli, "Jeune & Laide" de Camille Yembe, "Fête Foraine" de Christophe Maé, "On s'en rappellera pas" de Disiz, "Marjolaine" de Gaëtan Roussel, "Voir la mer" de Grand Corps Malade, "Héritage Vol. 2" de Pascal Obispo, "Ave de marée" de Pierre de Maere, "Mesdames, Messieurs !" de Sam Sauvage, "Poussière d'or" de Stephan Eicher et "Le Retour des beaux jours" de Vanessa Paradis. Les votes sont ouverts du 2 au 15 novembre 2026 sur rtl.fr et l'application RTL, en partenariat avec Diverto. Les cinq albums ayant recueilli le plus de suffrages seront annoncés le 18 novembre et resteront en compétition pour le titre. Les albums éligibles doivent être des enregistrements studio majoritairement originaux, commercialisés entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026, par des artistes vivants français ou francophones. Ils doivent également avoir été diffusés sur RTL durant cette période.
Un prix musical créé en 2006
Lancé en 2006, le prix de l'Album RTL de l'année a notamment récompensé "La Septième Vague" de Laurent Voulzy (2006), "Charango" de Yannick Noah (2007), "Des roses & des orties" de Francis Cabrel (2008), "L'Embellie" de Calogero (2009), "Frontières" de Yannick Noah (2010), "Roc Éclair" de Jean-Louis Aubert (2011), "Lys & Love" de Laurent Voulzy (2012), "Fillès de l'eau" de Nolwenn Leroy (2013), "Les Feux d'artifice" de Calogero (2014), "Fearless" de Marina Kaye (2015), "Renaud" de Renaud (2016), "&" de Julien Doré (2017), "Louane" de Louane (2018), "Âmes fifties" d'Alain Souchon (2019), "Grand Prix" de Benjamin Biolay (2020), "Cœur" de Clara Luciani (2021), "Brûler le feu" de Juliette Armanet (2022), "A.M.O.U.R" de Calogero (2023), "Recommence-moi" de Santa (2024) et "Hélé" de Héléna (2025). Cette nouvelle édition associe les auditeurs de RTL et les lecteurs de Diverto au choix du successeur de la lauréate 2025.