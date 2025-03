Qui seront les lauréats du Prix du Livre France Musique 2025 ?

La remise du prix se tiendra le mercredi 9 avril 2025 à 18h30 à la Maison de la Radio et de la Musique. Lors de cette soirée, quatre lauréats seront distingués pour la qualité et la pertinence de leur ouvrage. Plus qu’une simple récompense, ce prix valorise des travaux qui éclairent et enrichissent notre rapport à la musique. Pour prolonger cette mise en lumière, les lauréats seront invités dans l’émission Relax ! animée par Lionel Esparza sur France Musique, offrant ainsi au grand public l’occasion de découvrir ces œuvres et les réflexions qu’elles suscitent.