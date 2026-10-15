Quel avenir pour les radios associatives ? Le SNRL ouvre le débat à Villeurbanne

Mercredi 18 novembre, de 9h00 à 21h30, les travaux porteront sur les enjeux professionnels des radios associatives. Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), les modèles économiques et le cadre juridique du secteur figureront parmi les principaux sujets abordés. La transmission des compétences entre générations de radiophonistes constituera également un axe de réflexion. Cette deuxième journée alternera ateliers pratiques, tables rondes et rencontres avec les exposants, afin de permettre aux participants d'échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques communes. Les discussions concerneront notamment les conditions de fonctionnement et de développement des radios associatives.

Une soirée festive clôturera cette journée. Le syndicat, qui représente près de 300 radios associatives en France, défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et accompagne leur développement.