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Jeudi 15 Octobre 2026 - 07:40

Quel avenir pour les radios associatives ? Le SNRL ouvre le débat à Villeurbanne


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Le Syndicat national des radios libres (SNRL), qui fédère près de 300 radios associatives, organisera son congrès du 17 au 19 novembre 2026 au CCVA de Villeurbanne. Trois journées gratuites, sur inscription, consacrées aux enjeux de la radio de proximité : financement, intelligence artificielle, éducation aux médias, transmission des savoir-faire et développement du DAB+.



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Le congrès du SNRL débutera mardi 17 novembre, de 13h00 à 20h00, au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne. Cette première journée, ouverte à tous les publics et pas uniquement aux radios adhérentes, sera consacrée aux mutations de l'information et aux nouvelles pratiques journalistiques. Les échanges porteront notamment sur la manière dont les jeunes générations s'informent, mais aussi sur la place de l'intelligence artificielle dans la production de contenus et dans l'éducation aux médias et à l'information.
Le positionnement du syndicat face à ces évolutions sera également abordé. Radios associatives, bénévoles, salariés, partenaires institutionnels et professionnels de l'éducation aux médias sont invités à participer aux discussions.

FSER, modèles économiques et transmission des savoir-faire

Mercredi 18 novembre, de 9h00 à 21h30, les travaux porteront sur les enjeux professionnels des radios associatives. Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), les modèles économiques et le cadre juridique du secteur figureront parmi les principaux sujets abordés. La transmission des compétences entre générations de radiophonistes constituera également un axe de réflexion. Cette deuxième journée alternera ateliers pratiques, tables rondes et rencontres avec les exposants, afin de permettre aux participants d'échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques communes. Les discussions concerneront notamment les conditions de fonctionnement et de développement des radios associatives.
Une soirée festive clôturera cette journée. Le syndicat, qui représente près de 300 radios associatives en France, défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et accompagne leur développement.

Roch-Olivier Maistre, l'Arcom et le DAB+ au programme du jeudi

Jeudi 19 novembre, de 9h00 à 15h00, la dernière journée sera consacrée aux orientations du SNRL pour les années à venir. Roch-Olivier Maistre, président du CSA puis de l'Arcom entre 2019 et 2025, interviendra en qualité de grand témoin. Son intervention précédera une table ronde consacrée à l'Arcom et au DAB+, deux sujets directement liés à l'évolution du paysage radiophonique et aux conditions de diffusion des stations. Le congrès se terminera par l'Assemblée générale du syndicat.
Au-delà de la défense des intérêts des radios associatives, le SNRL rappelle son engagement dans l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que dans la vie démocratique, culturelle et sociale des territoires.
L'ensemble des rencontres est accessible gratuitement, sur inscription, ICI.
Quel avenir pour les radios associatives ? Le SNRL ouvre le débat à Villeurbanne

Tags : catégorie A, FSER, proximité, radios associatives, SNRL, Sylvain Delfau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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