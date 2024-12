Quand l'INA remonte le temps de l'actu en podcast Podcast

L’INA est une institution qui résonne aux yeux et aux oreilles de celles et ceux qui font des archives audiovisuelles des pépites que l’on aime à consulter à la manière d’une capsule temporelle préservée. Forte d’un patrimoine inestimable, la structure veille à ne pas se cantonner à être un coffre-fort audiovisuel mais à faire fructifier et valoriser ses archives auprès du grand public. Dans cette stratégie, le podcast représente un axe que l’Institut tente d’exploiter depuis 18 mois environ. Dernier projet en date, Le temps de l’actu, un podcast qui fait résonner et éclaire l’actualité à la lumière d’archives d’antan mais toujours d’actualité. Emmanuel Goubert, responsable du département création éditoriale à l’INA, Laetitia Fourmond, responsable de l’offre de podcasts à l’INA, et Théophile Cossa, journaliste et présentateur du podcast, prennent le temps d'évoquer ce projet mené en partenariat avec l’université Panthéon-Assas. Inscrivez-vous gratuitement ou entrez votre login et mot de passe Vous pouvez lire les https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html avant de continuer. Déjà inscrit ? Quand l'INA remonte le temps de l'actu en podcast Rédigé le Mardi 10 Décembre 2024