Pyrénées FM s'installe au Salon de l'agriculture

Tout au long de ces deux journées, exposants, agriculteurs, vignerons et élus défileront au micro de Marc Mollier et seront également interrogés l’après-midi en duplex par deux journalistes de la station, René Girma et Anthony Delmas animé avec Sébastien Emmanuel. À cette occasion, Pyrénées FM a souhaité mettre en avant les acteurs du monde agricole et viticole de la région Occitanie. Ces émissions seront suivies les après-midis d’un duplex fil rouge avec les studios toulousains de la station.

Désormais écoutée par plusieurs dizaines de milliers d’auditeurs, dans l’Aude, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et une partie de l’Andorre, Pyrénées FM poursuit sa dynamique en ouvrant en 2022 des émetteurs DAB+ à Pau, Bayonne et Perpignan étendue.