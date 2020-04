Pyrénées FM poursuit son développement

Pyrénées FM née sous le nom de Radio Montaillou Pyrénées, il y a quinze ans, sur une idée de jean Clergue, ancien responsable de la communication externe de TDF, dans le célèbre village occitan de Montaillou dont il est le maire. Village de Haute Ariège si cher au Professeur Emmanuel Leroy Ladurie.

Pyrénées FM fidélise environ 150 000 auditeurs réguliers et 35 000 auditeurs/jour en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Sa couverture s'étend de L'Andorre aux portes de Toulouse et Perpignan et bientôt de l'océan à la Méditerranée. Elle est présente dans l'Aude, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et une partie de l'Andorre.