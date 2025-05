Pyrénées FM fête ses 20 ans à Tarascon-sur-Ariège

Plusieurs temps forts viendront ponctuer cette journée d’anniversaire. Une exposition immersive retracera les grandes étapes de la station et du paysage radiophonique local. Des plateaux en direct se succéderont tout au long de la journée, avec des interviews politiques, des focus sur les projets de territoire, des chroniques associatives, et des échanges avec les auditeurs.

L’un des temps forts sera une grande table ronde réunissant plusieurs journalistes reconnus – René Girma, Thierry Bernard, Christian Galan, Laurent Gauthey, Stéphane Iglésis et Stéphanie Leborne – pour analyser les mutations en cours dans le monde de la radio et ses défis éditoriaux et technologiques.