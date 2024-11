Pyrénées FM : 20 ans de proximité et d'engagement célébrés en grande pompe

Le 5 juin prochain, cette journée d'anniversaire débutera à 09h avec une émission spéciale en direct depuis Tarascon-sur-Ariège, où personnalités locales et acteurs de la radio partageront anecdotes et souvenirs marquants.

En soirée, les festivités se poursuivront avec un programme riche et diversifié : discours officiels, apéritif convivial, et un voyage musical à travers les années 80, suivi d’un grand concert de l’Orchestre Columbia. Une exposition de matériel radiophonique, retraçant près d’un siècle d’évolution, sera également accessible tout au long de l’événement, offrant un regard captivant sur l’histoire de ce média incontournable.

Cet événement veut aussi reflète l’esprit de la radio : authenticité, proximité et partage.