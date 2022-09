Publicité : la radio poursuit sa progression

La radio poursuit sa progression à +6.4% vs S1 2021, sans toutefois retrouver les volumes d’avant crise (-3.5% vs S1 2019). Le média compte 2 084 annonceurs, soit +35.1% vs S1 2021, mais il manque encore 147 annonceurs pour retrouver les niveaux de 2019.

La distribution reste le premier secteur du média avec toutefois une croissance inférieure à sa moyenne (+2.2% en durée).

L’audio digital prend une place de plus en plus importante dans le paysage médiatique avec 642 annonceurs ce semestre dont 150 qui jouent sur les 2 canaux : radio et audio digital.