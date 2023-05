Publicité : la radio en légère croissance

Au premier trimestre 2023, le marché publicitaire français (Télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, digital, courrier publicitaire et imprimés sans adresse en incluant également les recettes digitales TV, presse, radio et publicité extérieure) ont enregistré un léger ralentissement à - 0.7% par rapport au premier trimestre 2022 pour s'établir à 3,844 milliards d'euros.

Globalement les médias ont peiné à retrouver les portefeuilles d’avant crise avec 33 012 annonceurs tous médias (1 202 pour la radio et 549 pour le secteur de l'audio digital), en baisse de 10.6% par rapport au premier trimestre 2022.