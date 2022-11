Publicité : la radio affiche une légère progression

En ce qui concerne les 5 médias, c’est-à-dire presse, radio, cinéma, télévision et publicité extérieure (incluant les recettes digitales des médias), ce marché montre une croissance de + 4% par rapport aux 3T 2021 mais reste légèrement en deçà des 3T 2019 à - 3.5%. L’ensemble des recettes nettes digitales (search, display, social et autres leviers) estimées par France Pub est de 6.275 milliards d’euros et affiche une croissance de + 13.5% par rapport aux 3T 2021 ainsi qu’une progression accrue de + 39.9% vs 3T 2019.

Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio confirment la bonne santé du digital media à + 7.6% vs 3T 2021, une hausse également très soutenue de + 43.4% par rapport aux 3T 2019.