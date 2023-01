Publicité : deux points possibles de hausse pour l'audio

Des facteurs directs tels que la hausse de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, les récessions sur les marchés, l'incertitude politique persistante et l'impact qui en résulte sur les dépenses des entreprises et des consommateurs sont autant d'éléments qui ont conduit à ces prévisions de ralentissement pour l'année à venir. En examinant de plus près les marchés qui investissent le plus, le rapport dentsu Global Ad Spend Forecasts a révélé qu'une part importante de la croissance en 2023 sera due à l'inflation des prix des médias ; les dépenses publicitaires à prix constants sont prévues à -0,6%, contre une croissance de 3.4% à prix courants. Toutefois, à l'échelle mondiale, une croissance plus soutenue est attendue. En 2024, les dépenses publicitaires devraient augmenter de 4.8% pour atteindre 776,9 milliards de dollars, puis de 4.5% en 2025 pour atteindre 811.6 milliards.