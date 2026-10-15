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Jeudi 15 Octobre 2026 - 16:05

Presse & Médias au Futur célèbre ses 20 ans les 1er et 2 décembre à Paris


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Presse & Médias au Futur tiendra sa 20e édition les 1er et 2 décembre 2026 au Newcap Event Center à Paris. L’événement annonce 1 600 visiteurs, 85 exposants et sponsors et 65 conférences. IA, plateformes, audience, nouveaux modèles économiques, publicité, diffusion et podcasts feront partie des sujets abordés pendant ces deux journées.



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Pour ses 20 ans, Presse & Médias au Futur entend consacrer une large place aux transformations de la production et de la diffusion des contenus. L’édition 2026 s’articulera autour de 5 grands enjeux : produire autrement, reprendre la maîtrise de son audience, collaborer avec les créateurs, réinventer son modèle économique et restaurer la confiance.
L’IA générative, les agents IA, l’automatisation et les contenus multimédias seront notamment abordés, tout comme les applications et la diffusion. Le podcast figure dans les réflexions consacrées à la Creator Economy et aux nouveaux formats, tandis que la publicité, le Brand Content, la Data et la monétisation seront associés aux nouveaux modèles économiques. Le salon prévoit également un univers de solutions technologiques intégrant "Audio & Podcast". 

Pendant 2 jours, dirigeants, journalistes, plateformes, créateurs, annonceurs, agences et fournisseurs de solutions doivent échanger sur l’évolution des médias. Pour la première fois, le Grand Débat des Médias réunira dirigeants de médias, plateformes, créateurs et experts de l’IA autour du rôle des médias face à une information produite par l’IA et distribuée par les plateformes.
Cette 20e édition annonce 1 600 visiteurs, 85 exposants et sponsors et 65 conférences. En 2025, 66% des visiteurs étaient des décideurs. Le profil des participants comprenait notamment 24,83% de directions générales, 16.92% de fonctions éditoriales et rédactionnelles, 11.05% de fonctions commerciales, publicitaires et de régie et 7.78% de professionnels de la diffusion. L’édition anniversaire reviendra sur 20 ans de transformations et ouvrira également une réflexion sur les 20 prochaines années des médias.

Toutes les infos sont ICI

Tags : événement, IA, Paris, presse, Presse & Médias au Futur



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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