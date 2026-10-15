Presse & Médias au Futur célèbre ses 20 ans les 1er et 2 décembre à Paris

Pour ses 20 ans, Presse & Médias au Futur entend consacrer une large place aux transformations de la production et de la diffusion des contenus. L’édition 2026 s’articulera autour de 5 grands enjeux : produire autrement, reprendre la maîtrise de son audience, collaborer avec les créateurs, réinventer son modèle économique et restaurer la confiance.

L’IA générative, les agents IA, l’automatisation et les contenus multimédias seront notamment abordés, tout comme les applications et la diffusion. Le podcast figure dans les réflexions consacrées à la Creator Economy et aux nouveaux formats, tandis que la publicité, le Brand Content, la Data et la monétisation seront associés aux nouveaux modèles économiques. Le salon prévoit également un univers de solutions technologiques intégrant "Audio & Podcast".