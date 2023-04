Préserver le lien





D’habitude, au Paris Radio Show, c’est vous qui venez jusqu’à nous. Une nouvelle fois, c’est nous qui venons jusqu’à vous grâce au RadioTour. Cette édition 2023 passe par Lyon (6 avril), Nantes (4 mai), Lille (1er juin), Toulouse (5 octobre) et Marseille (16 novembre). L’objectif est de rassembler, durant quelques heures, tous les professionnels de la radio et de l’audio digital issus d’un même territoire géographique. En 2023, les professionnels pourront se rencontrer et suivre des conférences en lien avec leurs zones de diffusion.

Plus encore, la veille de chaque étape, ils pourront prendre le temps d’échanger avec nos partenaires sur les évolutions des produits et des services qu’ils utilisent au quotidien. Cette année, une place est également faite aux podcasteurs des régions : là aussi, à chaque veille du RadioTour, autour d’un verre, de façon certes informelle, mais sympathique.



Le RadioTour, c’est également une façon de ne pas rompre le lien entre nous. Une relation qui a été malmenée depuis mars 2020 par une crise sanitaire à laquelle vient désormais s’ajouter une inflation qui fragilise considérablement nos entreprises et qui impacte l’enthousiasme qui a pourtant toujours été une des marques de fabrique des professionnels de la radio.

Puisse donc cet évènement resserrer ce lien qui nous unit et mettre du baume au cœur à notre secteur, que ce soit à Lyon, à Nantes, à Lille, à Toulouse ou à Marseille.



Dans quelques jours, nous traverserons aussi la Méditerranée pour opérer les Casablanca Broadcast Days. La manifestation revient pour une 6e édition après une pause de quatre ans. Les 9 et 10 mai, l'évènement rassemblera des radiodiffuseurs et télédiffuseurs publics et privés et des exposants du Maroc et d’ailleurs.



Vous le constatez, nous ne baissons pas les bras et nous continuons à cravacher pour vous proposer des publications et des évènements de qualité qui répondent à vos besoins et qui permettent de… préserver le lien !



Brulhatour