Près de 35 M€ de C.A. au 1er trimestre pour les radios de M6 Group

Le pôle RTL Radio a confirmé sur la vague janvier-mars 2018, sa position de premier groupe radio privé de France avec une part d’audience de 19.8% sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus (un gain d'un point sur un an). RTL a réalisé une part d’audience de 13.2% en progression de 0.6 point en un an, soit un record absolu toutes radios confondues depuis 10 ans. Avec 6 644 000 auditeurs par jour, jamais RTL n’avait réuni autant d’auditeurs sur une vague janvier-mars depuis 15 ans. Fun Radio a conservé une part d’audience de 3.7% sur l’ensemble de la journée et établit un niveau record sur sa matinale avec 4.9% de part d’audience. Enfin, RTL2 a réalisé une part d’audience de 2.9% en progression de 16% sur un an et conforte son positionnement sur les 25-49 ans avec 5.1% de part d’audience (+31% sur un an). Sur les trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de la radio s’élève à 34.8 M€. Dans un marché à la visibilité faible, RTL, Fun Radio et RTL2 maintiennent une performance publicitaire stable sur le trimestre.