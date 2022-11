Première édition des Assises européennes du journalisme

"Accessible à toutes et tous, la programmation de cette édition a été conçue pour affronter collectivement les mutations de nos sociétés démocratiques", explique Jean-François Raskin, Administrateur général de l’IHECS.Les Assises Européennes du Journalisme viennent enrichir les Assises du Journalisme qui se tiennent en France, depuis 2007, et à Tunis, depuis 2018, à l’initiative de Journalisme & Citoyenneté. Pour son président, Jérôme Bouvier, “de l’espace francophone à la rive sud de la Méditerranée en passant aujourd’hui par les 27 pays de l’UE, ces rencontres visent à permettre aux journalistes, aux éditeurs et aux citoyens de débattre des conditions de production de l’information de qualité dont nos démocraties ont le plus grand besoin”.Programme et inscriptions, ICI