Préavis de grève des assistants de gestion à France Bleu

"Anxiété, fatigue, stress, déprime, arrêtes maladies, burn-out. Voilà aujourd'hui le quotidien des assistants de gestion en radio locale qui subissent depuis des années changements profonds dans leur métier" indiquent les organisations syndicales. "Acquisition de nouvelles compétences, responsabilités en matière de comptabilité, budget, réglementation et gestion des ressources humaines, les syndicats évoquent "un travail essentiel et pourtant invisible".

Des syndicats qui pointent du doigt la "surcharge de travail" et la "perte de sens" ainsi que "des formations insuffisantes, dispensées dans la précipitation sur des logiciels non aboutis" et qui demandent "une reconnaissance de leurs compétences, de leur polyvalence et de leur engagement sans faille".