Poursuivons sur la lancée

Une récente étude de l’UER a recensé 1 366 radios qui émettent désormais leurs programmes en DAB+ dans 31 pays du Vieux Continent. Un tiers de ces stations sont des nouvelles radios. Ce qui confirme ainsi que cette technologie, outre le fait de garantir l’anonymat et la gratuité pour ses utilisateurs, garantit aussi l’arrivée d’une offre musclée. Si 1 067 stations diffusent en Simulcast (FM et DAB+), elles sont déjà 499 nouvelles radios à proposer un programme exclusif. Qui sont celles qui se sont engouffrées dans cette brèche numérique ? Curieusement, surtout les radios commerciales (1 020, dont plus de 60% de radios musicales). Les radios de service public ne représentant que 395 stations. Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Des chiffres encore. 7 451 visiteurs sur les trois jours, dont 35% d’internationaux venant de 54 pays – avec une augmentation sur la durée de visite de 40% – contre 6 785 en 2018. Le Salon de la Radio et de l’Audio Digital 2019 a battu son record de fréquentation à l'occasion de cette 16e édition organisée à la Grande Halle de la Villette à Paris. La 17e est déjà en préparation. Elle aura lieu du 23 au 25 janvier, toujours à la Grande Halle de la Villette. L'Allemagne sera le pays à l'honneur.

Ce mois de mars, où le printemps pointe déjà le bout de son nez, et derrière lui la fin de la saison radiophonique (seulement quatre mois nous en séparent), est marqué par de nombreux événements : Assises du journalisme à Tours (du 13 au 16 mars), Radiodays à Lausanne (du 31 mars au 2 avril) ou encore le Podcast Day à Londres et le WorldDAB Automotive à Turin. Nous y serons pour continuer à prendre le pouls de l’industrie européenne.

Et si jamais l'envie vous prenait de me demander ce qui restera de cette saison 2018-2019, je pourrais, sans probablement trop me tromper, vous répondre DAB+, podcasts et Europe 1. Mais ne soyons pas trop pressés d'en finir. Il y aura encore de belles histoires à raconter d'ici à la fin du mois de juin.



