Pour Noël, Sybel lance ses cartes cadeaux

Les auditeurs peuvent profiter d’une expérience avec Amazon Alexa, en demandant "Alexa raconte-moi une histoire de Noël". Du 1er au 24 décembre, ils découvriront chaque jour un nouvel épisode de l'Aventure de Noël, la nouvelle création Sybel qui revisite le calendrier de l'avent de manière inédite et innovante. Ce feuilleton familial les transporte à Bourg-Flocon où les décorations de Noël ont mystérieusement disparues. Louna et Papiguy vont alors mener l'enquête pour préserver la magie de Noël...

Cette année, Sybel s'offre également pour Noël avec 3 cartes cadeaux : 3 mois d’abonnement à 9.99 €, 6 mois d’abonnement à 19.99 € et 12 mois d’abonnement à 34.99 €...