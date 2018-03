Pour Michel Colin : "il faut sans cesse innover"

"Il faut surtout que le marché français s'adapte aux usages. Il faut d'abord que les radios se préoccupent d'être bien référencées sur les assistants vocaux et qu'elles commencent à produire des podcasts. La monétisation est une question qui vient rapidement derrière" a conseillé Michel Colin. "Dans l'audio digital, on n'est plus dans un schéma classique qui consiste à vendre un spot pub entre deux chansons. On va plutôt commercialiser le savoir-faire de la radio, des contenus, de la production. C'est une nouvelle forme de spot publicitaire".

Pour que les radios puissent bénéficier de ce "gros potentiel", Michel Colin préconise de "s'intéresser aux assistants vocaux, aux podacsts, à la radio à la demande... Il faut s'intéresser à tout cet environnement. Il faut surtout innover". Sans oublier "de bien vendre la radio traditionnelle".