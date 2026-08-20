Podcast Movement s’installe à New York en septembre

Les 14 et 15 septembre, le Sounds Profitable Podcast Business Summit réunira notamment des dirigeants, des acheteurs et des opérateurs autour des évolutions des revenus du podcast. Ce rendez-vous de deux jours est réservé aux partenaires de Sounds Profitable. Il associera une programmation sur la scène principale et des temps de networking conçus pour des décideurs seniors. Sounds Profitable présente son approche par la formule "show, don't tell" et indique vouloir créer les conditions permettant aux participants concernés de se retrouver dans une même salle et de travailler sur les sujets liés au marché. Les personnes qui ne sont pas encore partenaires sont invitées par l’organisation à se renseigner sur les modalités d’accès au programme Sounds Profitable.