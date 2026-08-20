La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 20 Août 2026 - 09:47

Podcast Movement s’installe à New York en septembre


Notez


Du 14 au 18 septembre, New York accueillera une semaine articulée autour de deux rendez-vous distincts de l’industrie du podcast. Le Sounds Profitable Podcast Business Summit se tiendra les 14 et 15 septembre, avant Podcast Movement New York les 17 et 18 septembre, destiné à une communauté plus large de créateurs et de professionnels du secteur.



Vous aimerez aussi
Podcast Movement organise en septembre 2026 à New York deux événements conçus pour des composantes différentes de l’industrie du podcast. L’ensemble s’étend sur cinq jours, du 14 au 18 septembre. Le premier rendez-vous, le Sounds Profitable Podcast Business Summit, est programmé les 14 et 15 septembre. Podcast Movement New York prendra ensuite le relais les 17 et 18 septembre. Les organisateurs résument le dispositif par la formule "Same city, same week, built for different rooms."
L’objectif annoncé est de permettre les rencontres entre des milliers de créateurs, dirigeants et professionnels du secteur, tout en proposant des interventions de podcasteurs, d’exécutifs et de professionnels de l’industrie. Le programme doit également aborder les stratégies et les connexions permettant de développer un podcast et ses revenus.

Un Business Summit réservé aux partenaires de Sounds Profitable

Les 14 et 15 septembre, le Sounds Profitable Podcast Business Summit réunira notamment des dirigeants, des acheteurs et des opérateurs autour des évolutions des revenus du podcast. Ce rendez-vous de deux jours est réservé aux partenaires de Sounds Profitable. Il associera une programmation sur la scène principale et des temps de networking conçus pour des décideurs seniors. Sounds Profitable présente son approche par la formule "show, don't tell" et indique vouloir créer les conditions permettant aux participants concernés de se retrouver dans une même salle et de travailler sur les sujets liés au marché. Les personnes qui ne sont pas encore partenaires sont invitées par l’organisation à se renseigner sur les modalités d’accès au programme Sounds Profitable.

Podcast Movement NYC ouvert à tous les participants

Podcast Movement New York se déroulera les 17 et 18 septembre. Contrairement au Business Summit, ces deux journées seront ouvertes à tous. La programmation s’adresse aux podcasteurs qui envisagent leur activité comme un travail à part entière et sera organisée autour de plusieurs sessions simultanées consacrées à l’écriture, à la production, à la croissance, à la monétisation ainsi qu’à la gestion d’un podcast. Des enregistrements en public sont également prévus en soirée.

Des intervenants sélectionnés via un processus ouvert

Pour Podcast Movement NYC, les organisateurs annoncent une sélection d’intervenants issue d’un processus ouvert à la communauté. Ils précisent également : "Ce n’est pas une conférence pour débutants. C’est là que les créateurs expérimentés viennent pour affiner leurs compétences."
Les inscriptions à Podcast Movement NYC sont ouvertes et un appel à intervenants est également proposé. Les deux rendez-vous de septembre sont ainsi positionnés sur des formats distincts : l’un réservé aux partenaires de Sounds Profitable et centré sur les enjeux business, l’autre ouvert à l’ensemble de la communauté et consacré à plusieurs dimensions de la création et du développement d’un podcast.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : États-Unis, événement, New York, podcast, Podcast Movement, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication