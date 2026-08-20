Podcast Movement s’installe à New York en septembre

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Podcast Movement organise en septembre 2026 à New York deux événements conçus pour des composantes différentes de l’industrie du podcast. L’ensemble s’étend sur cinq jours, du 14 au 18 septembre. Le premier rendez-vous, le Sounds Profitable Podcast Business Summit, est programmé les 14 et 15 septembre. Podcast Movement New York prendra ensuite le relais les 17 et 18 septembre. Les organisateurs résument le dispositif par la formule "Same city, same week, built for different rooms."
L’objectif annoncé est de permettre les rencontres entre des milliers de créateurs, dirigeants et professionnels du secteur, tout en proposant des interventions de podcasteurs, d’exécutifs et de professionnels de l’industrie. Le programme doit également aborder les stratégies et les connexions permettant de développer un podcast et ses revenus.
L’objectif annoncé est de permettre les rencontres entre des milliers de créateurs, dirigeants et professionnels du secteur, tout en proposant des interventions de podcasteurs, d’exécutifs et de professionnels de l’industrie. Le programme doit également aborder les stratégies et les connexions permettant de développer un podcast et ses revenus.
Un Business Summit réservé aux partenaires de Sounds Profitable
Les 14 et 15 septembre, le Sounds Profitable Podcast Business Summit réunira notamment des dirigeants, des acheteurs et des opérateurs autour des évolutions des revenus du podcast. Ce rendez-vous de deux jours est réservé aux partenaires de Sounds Profitable. Il associera une programmation sur la scène principale et des temps de networking conçus pour des décideurs seniors. Sounds Profitable présente son approche par la formule "show, don't tell" et indique vouloir créer les conditions permettant aux participants concernés de se retrouver dans une même salle et de travailler sur les sujets liés au marché. Les personnes qui ne sont pas encore partenaires sont invitées par l’organisation à se renseigner sur les modalités d’accès au programme Sounds Profitable.
Podcast Movement NYC ouvert à tous les participants
Podcast Movement New York se déroulera les 17 et 18 septembre. Contrairement au Business Summit, ces deux journées seront ouvertes à tous. La programmation s’adresse aux podcasteurs qui envisagent leur activité comme un travail à part entière et sera organisée autour de plusieurs sessions simultanées consacrées à l’écriture, à la production, à la croissance, à la monétisation ainsi qu’à la gestion d’un podcast. Des enregistrements en public sont également prévus en soirée.
Des intervenants sélectionnés via un processus ouvert
Pour Podcast Movement NYC, les organisateurs annoncent une sélection d’intervenants issue d’un processus ouvert à la communauté. Ils précisent également : "Ce n’est pas une conférence pour débutants. C’est là que les créateurs expérimentés viennent pour affiner leurs compétences."
Les inscriptions à Podcast Movement NYC sont ouvertes et un appel à intervenants est également proposé. Les deux rendez-vous de septembre sont ainsi positionnés sur des formats distincts : l’un réservé aux partenaires de Sounds Profitable et centré sur les enjeux business, l’autre ouvert à l’ensemble de la communauté et consacré à plusieurs dimensions de la création et du développement d’un podcast.
Les inscriptions à Podcast Movement NYC sont ouvertes et un appel à intervenants est également proposé. Les deux rendez-vous de septembre sont ainsi positionnés sur des formats distincts : l’un réservé aux partenaires de Sounds Profitable et centré sur les enjeux business, l’autre ouvert à l’ensemble de la communauté et consacré à plusieurs dimensions de la création et du développement d’un podcast.