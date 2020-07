Podcast : France Bleu lance "La Folie des Hauteurs"

Six récits "extraordinaires et méconnus", de Guy Labour, resté coincé sept jours dans une crevasse de Chamonix en 1935, à Tommy Caldwell, kidnappé dans le Caucase en l'an 2000, en passant par les débuts du base-jump en 1989. Ces six épisodes ont été écrits par Lionel Cariou, journaliste de France Bleu Isère fondu de montagne, et réalisés par Simon Berthier, technicien, avec le soutien de la direction numérique de France Bleu. "L'univers de la montagne regorge d'histoires où la réalité dépasse la fiction. Il agit aussi comme un révélateur et fait émerger des personnalités hors du commun. Au fond, tous ces personnages nous disent que rien n'est impossible" explique Lionel Cariou.