Podcast #13 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce 13e numéro de L'Hebdo Radio , la stratégie des audiences multiples. Cette stratégie vous permettra notamment de monétiser vos contenus numériques. Le consultant Jean-Charles Verhaeghe nous en détaillera ses grandes lignes.C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne confiture. Chez nos voisins belges, Bel RTL et Radio Contact ont remis à l'antenne L'Ultratop , le hit-parade belge de référence : trois déclinaisons sont désormais à l'antenne.La radio régionale 100% recrute son rédacteur en chef d'un jour. Les auditeurs sélectionnés pourront découvrir l'envers du décor et surtout envoyer les journalistes sur le terrain, là où ils le souhaitent."Mon prince viendra". C'est une fiction de Klaire Fait Grrr disponible sur Arte Radio. Ce podcast a reçu le Prix Italia, le Prix SACD du podcast fiction 2018 et un Grand Prix Radio 2019 . Klaire sa créatrice a répondu à nos questions.