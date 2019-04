Plusieurs organisations disent non à la suppression de la redevance

"La contribution à l’audiovisuel public est aujourd’hui déconnectée des usages et des modes d’accès au service public. Elle est aussi amenée à décroître avec la baisse attendue du taux d’équipements en poste de télévision. À la faveur de la disparition de la taxe d’habitation, il est impératif de la remplacer par une contribution universelle, affectée de façon pérenne au service public, déconnectée de tout support et qui concernerait l’ensemble des foyers fiscaux" explique le collectif qui pointe plusieurs conséquences en cas de suppression : "l’indépendance des services publics, notamment en matière d’information et de création; la visibilité et la pérennité du financement pour construire des stratégies sur le long terme et la confiance face à un État qui n’a jamais tenu ses engagements financiers dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens". Les organisations signataires demandent au gouvernement de clarifier sans délai ses intentions sur le financement de l’audiovisuel public.