Plus de subventions pour les radios associatives du Sud-Est

Quelle radio associative n’a pas reçu un chèque de 100 euros, 50 euros et parfois moins de la part d’une mairie et cela même après de nombreux rendez vous et d’âpres négociations, et après s’être faite reprochée de ne pas assez parler de la ville et de ses activités à l’antenne. Sans parler de la fin des contrats aidés. Selon France 3 PACA , "le conseil régional ne versera pas de subventions aux radios associatives du Sud-Est en 2018 (…) Pourtant, ces médias rassemblent depuis des années des dizaines d'adhérents. Pas de subventions pour les radios associatives du Sud-Est cette année. C'est ce qu'a annoncé le conseil régional début 2018. Cette décision est un coup dur pour les 8 radios concernées dans les Alpes-Maritimes.