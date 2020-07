Plus d'un demi million d'auditeurs pour les radios du groupe Rossel La Voix

Contact FM se positionne comme la 1ère radio indépendante au Nord de Paris, avec 311 800 auditeurs, soit une hausse de 8 300 auditeurs. La radio se positionne également comme 1ère radio musicale à Valenciennes avec 39 900 auditeurs et comme 1ère radio indépendante de Lille, Lens, Douai et Arras.

Champagne FM, quant à elle, totalise 118 200 auditeurs, soit une hausse de 3 800 auditeurs qui lui permet d'être la 1ère radio musicale à Reims et en Champagne-Ardennes.

Enfin, RDL approche son record d'audiences historique en comptabilisant 89 100 auditeurs, soit une hausse de 1 300 auditeurs qui lui permet de conforter sa position de 1ère radio indépendante à Saint-Omer.