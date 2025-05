Phare FM vise 90 000 € pour étendre sa couverture en DAB+

Créée à Mulhouse il y a 35 ans, Phare poursuit son expansion sur le territoire français et au-delà. À la rentrée 2025-2026, six nouvelles zones seront couvertes en DAB+ : Belfort-Montbéliard, Chartres, Évreux, Laval, Montélimar et l’ensemble de l’Alsace, permettant une écoute sans discontinuité dans sa région d’origine. Avec ces ajouts, la station atteindra 44 émetteurs et 23 fréquences, touchant potentiellement 22 millions de personnes.

Ce développement illustre le chemin parcouru par une radio initialement locale, restée fidèle à ses valeurs et à son ancrage géographique, tout en structurant une offre de proximité à échelle nationale. Elle se distingue par une programmation musicale positive, des animateurs identifiables et une tonalité éditoriale centrée sur la réflexion et l’espérance, dans un esprit familial.