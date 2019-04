Patrick Bruel invité de la radio 100%

100% se revendique comme la première radio régionale du sud de la France et propose régulièrement à ses auditeurs des événements musicaux comme des show case, concert privé ou plateau 100% Live dans toute l’Occitanie. Elle se positionne comme radio généraliste musicale, 100% s’est développé sur un réseau de 27 fréquences dans toute la région. Elle possède des studios à Toulouse, Mazamet, Albi, Tarbes et Perpignan. Elle fédère aujourd’hui près de 170 000 auditeurs quotidiens et plus de 700.000 auditeurs réguliers, selon l’institut Médiamétrie. 100% diffuse ses programmes en FM dans 12 départements du grand sud.