"Passion Constitution" : nouvelle série originale d’Europe 1

Dans " Passion Constitution ", Olivier Duhamel raconte avec pédagogie la genèse de la Ve République, depuis le putsch d’Alger jusqu’au référendum de 1962 sur l’élection du président au suffrage universel, en passant par le retour du général de Gaulle au pouvoir. Tout au long des huit épisodes de la série, au fil des archives de la station, le passionnant professeur Duhamel décrypte les origines et les débuts de la Vème République. Une série originale à retrouver depuis hier sur Europe1.fr et les plateformes d’écoute habituelles. Rappelons que l'émission Mediapolis est diffusée le samedi de 10h à 11h. Entouré de ses invités, le politologue Olivier Duhamel réunit autour de lui des spécialistes pour explorer et décortiquer les rapports entre médias et politique.