Pas de pétrole, mais des idées !

Ce contenu sert, en juin 2011 et dans les mois qui suivent, à alimenter La Lettre Pro de la Radio. Philippe est l'éditeur, Frédéric, le rédacteur en chef. Ce nouveau magazine veut "parler aux professionnels", rappelle Philippe. "La Lettre Pro de la Radio, c'est un accident, renchérit Brulhatour. Au départ, je ne suis pas certain qu'on avait une stratégie ! Philippe est plus technicien et moi je suis plus dans le contenu. Nous sommes très complémentaires. On voulait traiter l'info de façon normale, sans chercher le buzz." Il y avait déjà eu une tentative avec Le Mag Radio, mais l'intérêt des professionnels n'était pas évident. "Alors on a créé le besoin", ajoute Philippe. En 2010, le Salon de la Radio quitte Reed Expositions France pour voler de ses propres ailes. La Lettre Pro de la Radio va booster le Salon et le Salon devient un lieu de promotion de La Lettre. "Au début, c'était chaotique, se souvient Philippe. On sortait un numéro tous les quinze jours. Puis nous avons réduit la cadence et gagné en qualité."