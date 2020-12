Pas de Salon de la Radio en 2021 mais une #RadioWeek

Chaque jour, durant une semaine, le matin de 10h à 10h45 (en français), l’après-midi, de 14h à 14h45 (en anglais), les équipes recevront, interrogeront, échangeront avec les professionnels de tous les secteurs de la radio et de l’audio digital. À chaque jour son thème : la stratégie et le digital (lundi 18), la production et le monde de la Tech (mardi 19), la publicité et la monétisation (mercredi 20), les voix et la musique (jeudi 21) et les podcasts (vendredi 22). Pour aller droit au but, toutes les sessions quotidiennes proposées dureront 45 min. Des démonstrations, webinaires et masterclass préenregistrées seront également disponibles tout au long de la semaine par les partenaires de la #RadioWeek.