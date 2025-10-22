"Partir" : le podcast de Ici dépasse les 250 000 téléchargements

Ce lundi 20, le réseau Ici a enrichi sa collection avec cinq nouveaux épisodes disponibles sur toutes les plateformes, l’application Radio France et ici.fr. Parmi les nouveautés : "Somme, la mémoire de la Première guerre mondiale" (Ici Picardie), "Sur les traces antiques du pays de Montbéliard" (Ici Belfort-Montbéliard), "Arcachon : sur la route des huîtres" (Ici Gironde), "Limoges, une ville de porcelaine" (Ici Limousin) et "La route des vins en Sarthe" (Ici Maine).

En s’appuyant sur la force de ses 44 antennes locales, le réseau local de Radio France veut ainsi poursuivre sa mission de proximité. Avec "Partir", il illustre la capacité du service public à valoriser les territoires et à diversifier l’offre de podcasts autour de formats narratifs, immersifs et accessibles à tous.