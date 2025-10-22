La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 22 Octobre 2025 - 08:30

"Partir" : le podcast de Ici dépasse les 250 000 téléchargements


Lancé en avril 2025 par le réseau Ici, composé de 44 radios locales du groupe Radio France, le podcast natif "Partir" franchit un cap avec près de 250 000 téléchargements pour 66 épisodes déjà en ligne. Véritable guide sonore touristique, il propose de voyager à travers la France grâce aux voix et aux connaissances des équipes locales de Ici.


Depuis avril 2025, le réseau ICI de Radio France s’invite dans le quotidien des auditeurs avec son premier podcast touristique natif, intitulé "Partir". Pensé comme un guide audio moderne, il accompagne les Françaises et Français dans la préparation de leurs escapades et week-ends en France.
Les 66 épisodes déjà disponibles ont généré près de 250 000 téléchargements, confirmant l’intérêt du public pour les formats sonores ancrés dans les territoires. Produit par le réseau des 44 antennes locales de Ici, "Partir" s’appuie sur le savoir-faire de celles et ceux qui connaissent le mieux leur région : animateurs, journalistes et techniciens. Ces voix familières des auditeurs deviennent les guides d’un voyage sonore à travers la France.

De la Bretagne au Limousin, de la Gironde à la Picardie, chaque épisode offre une immersion dans le patrimoine, les traditions et la vie quotidienne des habitants. L’objectif est simple : donner envie de découvrir ou redécouvrir les régions françaises autrement.

Cinq nouveaux épisodes à découvrir

Ce lundi 20, le réseau Ici a enrichi sa collection avec cinq nouveaux épisodes disponibles sur toutes les plateformes, l’application Radio France et ici.fr. Parmi les nouveautés : "Somme, la mémoire de la Première guerre mondiale" (Ici Picardie), "Sur les traces antiques du pays de Montbéliard" (Ici Belfort-Montbéliard), "Arcachon : sur la route des huîtres" (Ici Gironde), "Limoges, une ville de porcelaine" (Ici Limousin) et "La route des vins en Sarthe" (Ici Maine).
En s’appuyant sur la force de ses 44 antennes locales, le réseau local de Radio France veut ainsi poursuivre sa mission de proximité. Avec "Partir", il illustre la capacité du service public à valoriser les territoires et à diversifier l’offre de podcasts autour de formats narratifs, immersifs et accessibles à tous.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


