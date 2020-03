On monte les curseurs 2020 a débuté tambour battant pour les Éditions HF avec une 16e édition du Salon de la Radio qui s’est achevée sur un bilan positif : 8 100 visiteurs professionnels, dont 36% d'internationaux en provenance de 53 pays (pour 7 450 visiteurs en 2019), 400 intervenants venus de l'Europe entière et plus de 180 exposants. En 2021, les 21, 22 et 23 janvier, l’Italie sera mise à l’honneur. Nous vous y donnons déjà rendez-vous.



Côtés coulisses, les Éditions HF ouvrent, ce 13 mars, un lieu unique en France, et probablement en Europe : la Podcast & Radio House. Situé dans le centre-ville de Brive, en Corrèze, ce projet éclot à l’occasion de l’arrivée du printemps. Cette maison de la radio et du podcast développe plus de 200 m². Elle accueille déjà plusieurs radios et, sous forme de résidence mensuelle, trimestrielle ou annuelle, les acteurs de l’industrie des médias, ainsi qu’un laboratoire d’expérimentation sur les nouvelles technologies de l’audio digital. Nous vous y invitons.



Du 29 au 31 mars, nous serons à Lisbonne au Portugal pour participer aux Radiodays Europe. Plus de 1 500 professionnels y parleront beaucoup de podcasts, de radios numériques et d’innovations digitales, bref, du futur de l’écosystème de la radio européenne. Nous vous y croiserons forcément.



Enfin, ce printemps marque également le lancement de la saison II du RadioTour qui passera par Rennes (le 9 avril), par Nancy (le 11 juin), par Paris (le 2 juillet), par Nice (le 1er octobre) et, enfin, par Montpellier (le 5 novembre). À cette échappée radiophonique hexagonale succèderont les Casablanca Broadcast Days, les 2 et 3 juin prochain au Maroc.



Ici, là-bas ou ailleurs, la radio fait montre d’un vrai dynamisme.

Philippe Chapot