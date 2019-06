Océanes de la Radio : 15 000 auditeurs réunis par FGL

Rares sont les événements à avoir franchi le cap des deux décennies, les Océanes sont de ceux-ci. Préparées par FGL, les "Océanes de la Radio" sont devenues incontournables et gratuites, joviales et familiales, pérennes car portées par des passionnés. Cette année, les "Océanes de la Radio" accueillaient notamment un groupe emblématique des Années 80 : The Cock Robin.

FGL annonce d'ores et déjà une nouvelle édition qui se déroulera le 6 Juin 2020 autour de nouveaux artistes pour l'ouverture d'une nouvelle saison estivale autour de autour de la "Dune Verte".