Nouvelles ventes aux enchères à Radio France

Dans la perspective de la rénovation des studios des émissions en public (105, 106, 107, 110 et 111), une partie du matériel audionumérique et des instruments de musique de ces studios – notamment les pianos encore en exploitation – sera vendue aux enchères. Le 19 janvier 2019 à 14h au Studio 105 pour une vente aux enchères du matériel audionumérique et des pianos des studios. Notons aussi qu'une vente aux enchères en ligne sera proposée du lundi 7 au lundi 28 janvier 2019.

Le public pourra découvrir et essayer l’intégralité des objets proposés à la vente, sur rendez-vous, le 14 janvier pour le matériel audionumérique vendu en ligne, et les 18 janvier de 11h à 18h et 19 janvier de 10h à 12h à la Maison de la radio pour tous les instruments de musique ainsi que tout le matériel audionumérique vendus le 19 janvier.