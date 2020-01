Nouvelle édition du SwissRadioDay

Rappelons que le SwissRadioDay accueille des conférenciers, organise des tables rondes et des ateliers concernant l'évolution du monde de la radio et des médias. L'occasion d'échanger connaissances, impressions et expériences sur les nouveautés du secteur. Encore une fois, de nombreux sujets seront aborder le 28 août prochain à Zürich.Le SwissRadioDay veut se positionner comme "le plus large rendez-vous des professionnels de la radio en Suisse". Décideurs, producteurs, animateurs et autres personnes intéressées par la radio y viennent en nombre et en ont fait depuis plus d'une décennie l'événement phare de l'année radiophonique.