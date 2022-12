Nouvelle édition du Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage

Après Tignous, Marjane Satrapi, Luz et enfin Soren Seelow, Kevin Jackson et Nicolas Otéro en 2022 qui remportera le Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2023 ?

Autour de Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo, les jurés de cette 29e édition sont Anne-Laure Bousiges (rédactrice en chef à l’Agence Radio France), Camille Laurent (journaliste au pôle image), Anne Le Gall (journaliste-chroniqueuse Sciences), Boris Loumagne (reporter), Jean-Christophe Ogier (spécialiste bande dessinée), Pauline Pennanec’h (journaliste audio-numérique podcasts), Camille Revel (journaliste-présentatrice) et Lorrain Sénéchal (journaliste-présentateur).