Nouvelle cérémonie des Lauriers de l'Audiovisuel

Depuis 24 ans, la cérémonie des Lauriers de la radio et de la télévision fédère l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel, soutient la création, valorise les talents et distingue les programmes qui contribuent à l’enrichissement culturel . Les programmes sélectionnés couvrent l’ensemble de la production audiovisuelle (informations, magazine, documentaire, fiction, séries, programmes culturels, jeunesse, divertissement...), sans oublier le meilleur de la radio.

L'an passé, l'émission "Au coeur de l’Histoire" de Franck Ferrand, alors sur Europe 1, avait remporté le Laurier du programme Radio et le Laurier information radio avait été remis à RTL Week-End de Bernard Poirette, alors sur RTL.