Jeudi 27 Novembre 2025 - 08:55

Médiamétrie consolide sa performance RSE


Avec un score de 74/100 à l’évaluation EcoVadis 2025, Médiamétrie obtient pour la cinquième année consécutive la médaille d’argent. Cette progression de 17 points depuis la mise en place de sa stratégie RSE s’inscrit dans un cadre essentiel où la transparence, l’éthique et la fiabilité des mesures constituent des garanties centrales.



L’entreprise se situe ainsi parmi les organisations les plus avancées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, puisque 91 % des sociétés évaluées affichent un niveau inférieur ou égal. Cette qualification renforce la crédibilité d’un acteur central pour l’écosystème radio et audio digital, dont l’activité repose sur la production de mesures fiables, éthiques et comparables dans le temps. La progression de 17 points depuis la mise en place de la stratégie RSE est présentée comme le résultat d’une démarche structurée, mobilisant l’ensemble des équipes. Pour les professionnels de l’audio, cette continuité est un indicateur important : elle garantit que les processus de mesure, les circuits de données et les relations fournisseurs s’inscrivent dans un modèle conforme aux standards internationaux.


La politique RSE de Médiamétrie repose sur trois axes suivis par EcoVadis : l’environnement, avec un objectif de réduction de moitié de l’empreinte carbone d’ici 2030 par rapport à 2020 ; le social et les droits humains, à travers la promotion de l’égalité et de la diversité ; et l’éthique, avec l’engagement formel de maintenir des pratiques transparentes. L’entreprise indique également avoir intégré une politique d’achats responsables dans sa stratégie, incluant des critères RSE systématiques pour la sélection et l’engagement de ses fournisseurs.

Une évaluation internationale standardisée

EcoVadis, qui couvre 150 000 entreprises en 2025, constitue la plateforme de référence pour l’évaluation des pratiques RSE. Les quatre thématiques retenues (Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats responsables) encadrent un modèle d’analyse homogène. Pour les acteurs de la radio et de l’audio digital, habitués à des repères méthodologiques stricts, cette approche fournit un cadre de lecture clair sur les engagements opérationnels de Médiamétrie.

Frédéric Brulhatour
