Médiamétrie consolide sa performance RSE

L’entreprise se situe ainsi parmi les organisations les plus avancées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, puisque 91 % des sociétés évaluées affichent un niveau inférieur ou égal. Cette qualification renforce la crédibilité d’un acteur central pour l’écosystème radio et audio digital, dont l’activité repose sur la production de mesures fiables, éthiques et comparables dans le temps. La progression de 17 points depuis la mise en place de la stratégie RSE est présentée comme le résultat d’une démarche structurée, mobilisant l’ensemble des équipes. Pour les professionnels de l’audio, cette continuité est un indicateur important : elle garantit que les processus de mesure, les circuits de données et les relations fournisseurs s’inscrivent dans un modèle conforme aux standards internationaux.

