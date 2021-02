Nouvelle campagne publicitaire pour Africa Radio

La campagne est déclinée en fonction des territoires couverts. En affichage dans l’agglomération d’Abidjan où la radio émet depuis plus d’un an et dans la presse panafricaine à travers le continent. En France, elle met aussi en avant la diffusion en DAB+ de la station (Paris, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, Le Havre et Saint-Nazaire). La campagne est soutenue en TV par quatre spots dans lesquels les plus grands artistes du Continent incitent à écouter Africa Radio (Youssou N’Dour, Angélique Kidjo, Fally Ipupa, Asalfo de Magic System, Josey, DJ Kerozen...)