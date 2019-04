Nouveau Scoop Live organisé par Radio Scoop

Dès le lundi 8 avril et jusqu’au 23 avril prochain, les auditeurs qui appelleront au standard ou qui s’inscriront sur radioscoop.com pourront tenter leur chance et gagner leurs places pour assister au Scoop Live. L’événement sera également retransmis en live vidéo sur radioscoop.com.

Créée en 1982 et présente aujourd’hui sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Radio Scoop dispose de 13 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 319 000 auditeurs cumulés.